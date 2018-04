Lavoro, Uil: nei primi due mesi con la Cig tutelati 119mila posti -2

Roma, 6 apr. - Il calo delle ore autorizzate, oltre a interessare tutte le gestioni, si manifesta anche nelle tre macro aree (-44% al Centro, -37,1% al Nord, -31,9% al Sud) ed è un fenomeno che interessa la quasi totalità delle realtà regionali a eccezione degli aumenti della Valle d`Aosta (97,2%), Basilicata (44,6%), Sardegna (35,5%), Provincia Autonoma di Trento (12,9%) e Marche (7,3%). "A livello provinciale - dice Loy - l`incremento delle ore riguarda 33 realtà territoriali. Ai primi tre posti per maggiori aumenti troviamo Verbania (667,2%), Varese (580,5%) e Brindisi (168,7%)".

Tra i principali settori produttivi, l`industria resta quello che assorbe il maggior numero di richieste nel bimestre (27,4 milioni di ore autorizzate), cui segue il commercio (7,7 milioni), l`edilizia (5,3 milioni) e l`artigianato (64 mila). "E in tutti - sottolinea Loy - si manifesta la flessione di ore rispetto allo stesso periodo del 2017".

In attesa di sapere nel corso dell`anno come evolverà l`utilizzo della Cig, il mercato del lavoro evidenzia fenomeni contrastanti: da una parte la tendenza a una flessione della cassa integrazione, che spingerebbe ad essere ottimisti, dall`altra, però, una crescita delle domande di disoccupazione che, conclude il segretario confederale della Uil, "ci riconduce alla cruda realtà dell`alta presenza di un`occupazione temporanea, come testimoniano i dati dell`osservatorio Inps sul precariato, in cui, nel 2017, il rapporto tra attivazioni a tempo determinato e indeterminato è stato, rispettivamente, di 3 a uno".