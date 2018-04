Roma, 6 apr. - "Andrea Orlando ha posto un problema politico, ovvero l`urgenza di un confronto aperto per una ripartenza dell`iniziativa e della proposta del Pd dopo la sconfitta elettorale. Questo sarà il terreno su cui verrà misurata l`unità del partito come precondizione per il suo rilancio. L`unica cosa di cui non abbiamo bisogno è che si risponda a chi pone problemi politici con l`ennesima 'aggressione mediatica'". Così la vicepresidente del Senato Anna Rossomando.