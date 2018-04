MIPIM Awards 2018: Italia, eccellenza del Real Estate globale -2

Roma, 6 apr. - Manfredi Catella, CEO di COIMA SGR ha affermato "Siamo molto soddisfatti di questa doppia vittoria che rappresenta da un lato la forte attrattività della nostra città per i più importanti investitori internazionali, dall`altro una ulteriore conferma del valore dei progetti Porta Nuova e Porta Volta, che hanno saputo cambiare il volto del centro di Milano. Il doppio premio rappresenta inoltre un riconoscimento importante per la nostra squadra e per l`Italia, affermando la capacità del Paese di esprimere progetti di eccellenza capaci di contribuire alla nostra competitività internazionale".

"Porta Nuova - ha aggiunto Catella - è un progetto di cambiamento culturale e di capacità di fare squadra dove pubblico e privato, imprenditori italiani e internazionali, investitori istituzionali e banche, molti professionisti e lavoratori, hanno collaborato con passione per riaffermare una leadership italiana nella qualità dell`architettura e della trasformazione del territorio".

"La sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e di Microsoft Italia - ha concluso Manfredi Catella - è un progetto culturale e di innovazione nella trasformazione del territorio generato dalla capacità di collaborazione in modo virtuoso tra il gruppo Feltrinelli e COIMA, contribuendo all`affermazione di un modello di pensiero e di lavoro che può consentire a Milano di eccellere nel mondo".

Riccardo Serrini, CEO di Prelios SpA ha voluto sottolineare che "Fico è una grande vittoria italiana: innovazione, creatività, efficienza e un gruppo di 26 investitori italiani hanno permesso a Prelios di sviluppare in soli due anni il più grande parco agroalimentare al mondo".

Roberto Tasca Assessore a Bilancio e Demanio del Comune di Milano ha osservato: "Partecipo con piacere a questa festa delle eccellenze italiane. Lì dove c`è lavoro e creatività c`è sempre il nostro Paese ed in particolare Milano. Le collaborazioni pubblico - privato, come quella esistente tra il Comune di Milano e Assoimmobiliare, possono portare a riconoscimenti internazionali come i MIPIM Awards".

Secondo Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano: "Al MIPIM i due riconoscimenti importanti per Milano non vanno vissuti solo come un premio a due progetti ma a un metodo di lavoro, di collaborazione tra pubblico e privato, che permea il successo della nostra città e pone le basi per lo sviluppo dei prossimi anni".