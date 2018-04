Banca Generali: a marzo raccolta netta di 554 milioni

Roma, 6 apr. - Banca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta di 554 milioni con un saldo da inizio anno di 1,57 miliardi.

Nel mese i flussi in soluzioni gestite e assicurative sono stati pari a 308 milioni, portando il saldo complessivo da inizio anno ad oltre 1 miliardo, pari al 64% della raccolta complessiva. Il ritorno della volatilità sui mercati ha riportato in primo piano il concetto di rischio favorendo quelle soluzioni inclini alla protezione come le polizze assicurative tradizionali che nel mese hanno registrato una raccolta di 135 milioni (236 milioni da inizio anno).

A fronte di una crescente complessità sui mercati la prudenza ha guidato anche i flussi verso le soluzioni di risparmio amministrato che nel mese hanno raccolto 246 milioni (562milioni da inizio anno). Si segnala infine la continua crescita delle masse sotto contratto di consulenza evoluta che a marzo sono state pari a 140 milioni, portando il valore complessivo a 1,7 miliardi (400 milioni nel trimestre).