Usa, catena Target paga 3,7 milioni dopo accuse discriminazione

New York, 6 apr. - Target, la seconda catena di negozi al dettaglio degli Stati Uniti, ha accettato di pagare oltre 3,7 milioni di dollari e di rivedere le proprie linee guida sulla selezione del personale per chiudere una class action con cui era stata accusata di discriminazione nei confronti di latinoamericani e afroamericani.

Secondo i termini dell'accordo, che deve essere approvato in tribunale, Target darà priorità, per le prossime assunzioni, alle persone che parteciparono a una selezione a partire da una data intorno all'11 maggio 2006, ma che furono scartate in base ai controlli sui precedenti penali; controlli considerati troppo ampi e senza distinzione tra reati lievi e gravi, che avrebbero provocato la discriminazione di neri e latinoamericani.

Il numero dei beneficiari di questo accordo non è ancora stato stabilito, ma i discriminati tra il 2008 e il 2016 sarebbero stati oltre 41.000. Target ha inoltre accettato di donare 600.000 dollari a organizzazioni nonprofit che lavorano con le persone uscite di prigione.