Siria, Ghouta Est: raid aerei contro la città di Douma

Damasco, 6 apr. - Raid aerei hanno colpito l'ultima città controllata dall'opposizione nella Ghouta Est in Siria, la prima volta da quando i negoziati per un ritiro dei ribelli sono iniziati dieci giorni fa.

L'Osdh, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha spiegato che otto attacchi hanno colpito la città di Douma, ma non ha per il momento fornito bilanci su vittime.

La Sana, l'agenzia di stampa ufficiale siriana, hanno riferito che i raid aerei che hanno colpito la città sono stati decisi in risposta al bombardamento da parte dei ribelli della capitale Douma.

(fonte AFP)