Lavoro, sindacati: bocce ferme sulle società partecipate -2

Roma, 6 apr. - Confusione e ritardi, aggiungono, che "si sono susseguiti nel corso del tempo per i corto circuiti creati dalla tardiva uscita del decreto e poi tra tutti i soggetti che a vario titolo hanno responsabilità gestionali su questa complicata materia che avrebbe avuto la necessità di una vera e propria cabina di regia a livello nazionale e locale che Cgil, Cisl e Uil avevano richiesto sin dall`inizio e che continuano a chiedere e che nei fatti hanno determinato un contesto in aperta violazione della legge. In questo contesto, Anpal, senza alcun confronto, pure richiesto dalle organizzazioni sindacali, ha reso pubblico il profilo che fin da principio ci ha visti più impegnati e preoccupati, ossia l`indicazione degli esuberi frutto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche".

I sindacati ribadiscono la posizione già comunicata, con la quale "si richiede il blocco di tutte le iniziative relative ai lavoratori già in atto, preannunciando che qualora venissero assunte iniziative da parte di Anpal o da parte delle singole società, queste sarebbero palesemente contrastanti con le norme di legge e con le tempistiche e il sistema di relazioni sindacali previste dallo stesso decreto e non potranno che essere impugnate dal sindacato in difesa dell`occupazione. La convergenza con le rappresentanze della conferenza dei presidenti delle Regioni, Anci e Upi del febbraio scorso, infatti, si basava sulla necessità di approfondire la situazione per individuare e proporre eventuali soluzioni normative al Governo e al Parlamento".