Lavoro, sindacati: bocce ferme sulle società partecipate

Roma, 6 apr. - I segretari confederali di Cgil, Vincenzo Colla, Cisl, Andrea Cuccello, e Uil, Antonio Foccillo, definiscono un "grave pasticcio politico e sociale" quello degli esuberi delle società partecipate. "L`Anpal ha appena reso pubblico che vi sarebbero nel suo applicativo i nominativi di 563 lavoratori dichiarati eccedenti - dicono - non siamo in grado di sapere a cosa si riferiscono questi numeri, data la genericità del comunicato dell`agenzia, ma è chiaro che ci troviamo di fronte a un atto grave e soprattutto di dubbia legittimità in quanto in violazione della norma legislativa e di quanto contenuto nel decreto del ministro del Lavoro che avrebbe dovuto definire le modalità di compilazione delle liste degli esuberi. Decreto, quest`ultimo, sul quale è mancato qualsiasi confronto con le organizzazioni sindacali".

A seguito della riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica (dlgs Madia 175/2016), secondo i sindacati "le singole società avrebbero dovuto individuare gli eventuali esuberi comunicandoli non solo agli interessati, ma alle stesse organizzazioni sindacali per individuare tutte le soluzioni necessarie a una piena continuità occupazionale e contrattuale. La tardiva pubblicazione del provvedimento da parte del ministero del Lavoro, unitamente ai contenuti non rispondenti alle norme di legge, ha impedito qualsiasi confronto con le organizzazioni sindacali da parte delle singole società a partecipazione pubblica, che, violando tutte le misure necessarie per evitare i licenziamenti, hanno provveduto a inviare ad Anpal i nominativi del personale in molti casi tenendo all`oscuro gli stessi lavoratori interessati. Le note dell`Anpal dimostrano la confusione della situazione e i ritardi provocati".

(Segue)