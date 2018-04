Roma, 6 apr. - Si terrà a Roma il 14 e il 15 l'Assemblea nazionale di Sinistra italiana, convocata per affrontare i nodi del dopo elezioni. Lo riferisce una nota.

La prima giornata, sabato 14, avrà inizio alle ore 10.30 e si concluderà alle ore 19 circa, presso il Centro congressi Frentani in via dei Frentani, 4. I lavori di domenica 15 si svolgeranno invece dalle ore 9.30 alle 14.30 al Radisson Blu Hotel in via Filippo Turati 171.