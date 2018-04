Sala: Milano guarda a Olimpiadi 2026, ma servono finanziamenti

Milano, 6 apr. - "Il nostro è stato un semi passo, nel senso che ho scritto al Coni che qualora il nuovo governo e il Coni fossero interessati alla candidatura di Milano, Milano la può considerare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito all'ipotesi di candidare Milano per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

"La decisione sarà fra un anno, ma prima delle vacanze bisognerà capire cosa fare se no poi i tempi non ci sono più. Io ribadisco che Milano non ci può mettere un euro, quindi il progetto deve essere finanziato. Se ci sono queste condizioni, la consideriamo", ha aggiunto.