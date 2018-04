Milano, Sala: bene progetto centro produzione Rai al Portello

Milano, 6 apr. - L'ipotesi di un nuovo centro di produzione Rai a Milano "per noi sarebbe estremamente importante per il quartiere e la zona. Inoltre Milano sarebbe perfetta se la Rai intende proseguire con il progetto relativo all'informazione internazionale". Così a margine di un incontro in Confcommercio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la decisione di Fondazione Fiera Milano di rispondere all'indagine di mercato bandita da Rai nell'ottobre 2017 per l'individuazione di immobili da adibire a Centro di Produzione, candidando i padiglioni 1 e 2 dell'ex polo fieristico al Portello.

"Io non ho parlato con nessuno, si parlano tra loro e la Fiera. Quello che sento dire è che si parla di questo progetto in modo molto positivo. Dalla Fiera mi pare che siano abbastanza vicini a una soluzione, quindi io non mi aspetto tempi lunghissimi", ha aggiunto.