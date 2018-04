Pd, Misiani: basta giochini da dietro le quinte

Roma, 6 apr. - "Se c'è una cosa che fa male al Pd non sono certo le considerazioni di Andrea Orlando, ma la voglia matta del gruppo dirigente renziano di archiviare rapidamente la sconfitta e continuare a dettare la linea come se il 4 marzo non fosse successo nulla". Lo dichiara in una nota Antonio Misiani, senatore Pd.

"È un film già visto dopo il referendum ma, francamente, è tempo di cambiare copione. Si mettano da parte i giochini da dietro le quinte e - aggiunge - ci si confronti in modo aperto. Piaccia o non piaccia, il Pd ha bisogno di un netto e visibile cambio di rotta politico, programmatico e organizzativo: su questo bisogna lavorare, su questo valuteremo l'operato del segretario reggente".