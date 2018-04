Casellati: quadro per governo è complicato, ma ce la faremo

Venezia, 6 apr. - "Il quadro per la composizione del nuovo Governo è complicato, ma sono ottimista, ce la faremo, grazie anche alla preziosa opera di mediazione del Presidente Mattarella". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la sua visita istituzionale a Venezia.

"C'è bisogno di pacificazione, di mettere da parte i veti: non siamo stati eletti per noi stessi - ha aggiunto - ma per i cittadini ed è a loro che dobbiamo dare risposte. Molti italiani stanno vivendo situazioni di affanno e precarietà economica per le quali è necessario trovare soluzioni concrete. Non possiamo permetterci di pensare che non si formi un Governo".