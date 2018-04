Tim, Boccia (Pd): serve massima trasparenza

Roma, 6 apr. - "La vicenda Tim-Cdp caratterizzerà inevitabilmente l'inizio di questa legislatura. Qualsiasi decisione verrà presa in futuro dovrà essere improntata alla massima trasparenza. La condizione di Tim è nota, come lo stato delle reti in Italia e le strategie degli stessi azionisti. Ora però va messo un punto fermo e va portata, con la massima trasparenza per definirne gli orizzonti, la vicenda sul ruolo dello Stato in Tim e nelle infrastrutture, nelle opportune sedi parlamentari". Così Francesco Boccia, deputato PD, intervistato da Radio Radicale.