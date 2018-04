Roma, 6 apr. - "A Catania morto un bimbo di 10 mesi per postumi infezione da morbillo. Troppo piccolo per essere vaccinato. Ecco a cosa serve immunità di gregge. Governo Salvini-Di Maio cosa farà con obbligatorietà vaccini? Davvero aboliranno decreto, come hanno detto in campagna elettorale?". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.