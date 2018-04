Casellati a Venezia: Veneto merita risposte alle sue esigenze -2

Venezia, 6 apr. - La presidente Casellati, prima donna nella storia della Repubblica italiana a ricoprire la seconda carica dello Stato, ha poi ricordato come proprio in Veneto siano nate illustri donne del passato, da Lucrezia Cornaro Piscopia, che a metà del Seicento fu la prima donna al mondo a ottenere un dottorato, a Tina Anselmi, primo ministro donna in Italia.

A conclusione dell'incontro la presidente Casellati ha rivolto un pensiero alle donne, donando a quelle presenti una rosa come segno di ringraziamento "per il lavoro che pazientemente svolgono tutti i giorni".