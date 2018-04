Telecom, Gasparri: puntiamo fari su vicenda strategica per il Paese

Roma, 6 apr. - "Il tema della rete Telecom è antico e di rilevanza strategica. Da quella rete passano non soltanto notizie legate alla gestione della sicurezza nazionale, ma lo sviluppo della banda larga e tante altre scelte importanti". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"Da tempo - aggiunge - avevamo ipotizzato che si realizzasse una società della rete in cui, senza espropri ai danni di nessuno, improponibili e illegali, ciascuno dei protagonisti del settore riversasse le proprie strutture ottenendo ovviamente una partecipazione azionaria dal valore corrispondente. Ora il tema torna di attualità. Da un lato la parte pubblica si muove con Open Fiber, dall'altro Telecom continua a rischiare il solito cambio di proprietà 'stagionale' che rende incerte le prospettive del gruppo".

"Interviene anche la Cassa Depositi e Prestiti e un governo in ordinaria amministrazione - osserva Gasparri - rischia di fare scelte che non sono alla portata del suo limitato mandato. Ci sono insomma molti interrogativi fondamentali che riguardano non soltanto le telecomunicazioni ma tanti settori che della rete hanno bisogno. E oggi chi non usa internet e la banda larga? Ci sono poi anche i problemi dilaganti riguardanti gli over the top, i vari Amazon, Google e quant'altri che, esentasse, stanno dominando i mercati e stanno entrando in ogni settore, dall'ausiovisivo al mondo del credito, oltre che, ovviamente, commercio e telecomunicazioni. C'è insomma da guardare con grande attenzione a ciò che sta accadendo sulla rete e ciò richiederebbe una guida politica che, rispettosa delle imprese private, sapesse dare un indirizzo all'uso di una risorsa di cui lo Stato non può disinteressarsi. Puntiamo i fari su questa vicenda che ha rilevanza strategica per il Paese", conclude.