Roma, 6 apr. - "Orlando vorrebbe per Renzi ritiro a vita privata, come lo vorrebbero Di Maio Salvini Berlusconi Bersani. Perché classe politica ha così paura? Davvero leader che ha ricevuto milioni di voti a elezioni non deve avere diritto di esprimere idee e opinioni, come senatore e cittadino?". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.