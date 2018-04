Toninelli (M5s) a Pd: cerchiamo convergenze per il bene del paese

Roma, 6 apr. - "Il Pd non strumentalizzi il senso delle mie parole e non cerchi pretesti. Abbiamo idee differenti ed è evidente che la nostra visione critica sull`operato del governo del Pd in questi anni resta. Non abbiamo cambiato idea e farlo non sarebbe né serio né credibile. Ma qui si sta parlando del bene dell`Italia che è superiore a qualsiasi distanza possa esserci tra noi. Per il bene del paese appunto il M5s chiede sinceramente al Pd di metterci intorno a un tavolo a cercare i punti di convergenza per risolvere i problemi dei cittadini. È chiaro che ci sono tanti punti che ci dividono, ma il nostro sforzo deve essere quello di trovare punti di unione". Lo afferma Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato.