Nuove sanzioni Usa contro 7 oligarchi e 17 funzionari russi -2

New York, 6 apr. - Tra le persone colpite c'è anche Kirill Shamalov, che ha sposato la figlia di Putin nel febbraio 2013 e, da allora, ha accumulato una fortuna. Sanzionati anche Oleg Deripaska, funzionario russo sotto indagine per riciclaggio di denaro e Suleiman Kerimov, che avrebbe portato in Francia diversi milioni di dollari trasportandoli con delle valigie.

"Il governo russo opera per il beneficio sproporzionato di oligarchi ed elite" ha scritto in un comunicato il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. "Il governo russo è impegnato in una seri di attività maligne in tutto il mondo, comprese la continua occupazione della Crimea, l'istigazione alla violenza nell'Ucraina orientale, la fornitura di materiali e armi al regime di Assad che bombarda i civili, il tentativo di sovvertire le democrazie occidentali e le attività informatiche maligne".