Pd, Bastianelli: Renzi non aveva promesso due anni silenti?

Roma, 6 apr. - "I soliti epigoni non perdono occasione per difendere oltre ogni ragionevole limite un leader che, dopo aver portato il Pd al peggior risultato della sua storia, continua a bombardare il quartier generale appena abbandonato. Le reazioni alle parole di Andrea Orlando sono sconcertanti dal momento che provengono da chi aveva issato baluardi contro i caminetti per poi convocare riunioni ristrette di soli fedelissimi volte, quelle si, a far male al Pd e a destabilizzare la reggenza di Maurizio Martina. Ma Renzi non aveva promesso due anni silenti?" Così la coordinatrice nazionale socialdem Claudia Bastianelli in una nota.