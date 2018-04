Pd, Velo: da Orlando solo parole di buon senso

Roma, 6 apr. - "Le parole di Andrea Orlando sono solo parole di buon senso che dovrebbero essere condivise da tutti e non un attacco a qualcuno. Non vedo alcuna polemica nella proposta di profonda riflessione sul futuro del partito fatta dal ministro". A dichiararlo l'onorevole Silvia Velo, sottosegretario al Ministero dell'ambiente.

"In un momento in cui il Pd è impegnato tanto nelle consultazioni per il nuovo Governo quanto nel ritrovare la rotta dopo la dura sconfitta del 4 marzo - aggiunge - non si possono disorientare gli iscritti e gli elettori. Maurizio Martina si è fatto carico di un compito difficile, va supportato affinché lavori con la massima serenità e non messo in difficoltà".