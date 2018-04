Facebook, indagine Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Roma, 6 apr. - Facebook nel mirino dell'Antitrust per "informazioni ingannevoli" agli utenti sulla raccolta e sull'uso dei dati personali. Lo ha detto il presidente dell'authority Giovanni Pitruzzella intervenendo a Sky-Tg24. L'Autorità ha avviato una istruttoria, ha sottolineato Pitruzzella, "per pratiche commerciali scorrette, che riguardano il messaggio ingannevole che viene dato al consumatore".

"Quando ci iscriviamo a Facebook - ha spiegato il numero uno dell'Antitrust - sulla homepage troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito e lo sarà sempre. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che cede dei dati per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende".