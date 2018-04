Roma, 6 apr. - Quindici persone sono rimaste uccise in Nigeria centrale, a Offa, per rapine in due banche. L'ha reso noto oggi la polizia.

"Abbiamo perduto nove poliziotti e sei civili" negli attacchi condotti simultaneamente da una "banda di rapinatori, ha dichiarato il portavoce della polizia dello stato di Kwara.