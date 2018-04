Usa: Trump salterà la cena con i corrispondenti della Casa Bianca

New York, 6 apr. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, salterà la cena con i corrispondenti della Casa Bianca; il suo posto sarà preso dalla portavoce Sarah Huckabee Sanders.

L'associazione dei corrispondenti ha reso noto che "la Casa Bianca ci ha informati che il presidente non ha in programma di partecipare alla cena di quest'anno, ma che incoraggerà attivamente i membri dell'esecutivo a prendervi parte e a celebrare con noi il Primo emendamento". La cena è in programma il 28 aprile. Anche lo scorso anno, il presidente aveva disertato l'evento.