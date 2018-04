Deliveroo: e` l`azienda europea a piu` rapida crescita

Roma, 6 apr. - "La rapida crescita di Deliveroo dipende dall'impegno dei nostri rider, dall'innovazione dei nostri ristoranti partner e dal feedback dei nostri fantastici clienti" - così Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo, commenta il primo posto assegnato alla tech-company nel ranking "FT1000 Europe`s Fastest Growing Companies", la classifica del Financial Times che seleziona le mille aziende europee con la maggiore crescita economica.

"Innovandoci ed espandendoci costantemente, offriamo la migliore scelta e convenienza. La missione di Deliveroo è dare ai propri clienti una vastissima gamma di piatti di qualità preparati dai migliori ristoranti al mondo. Ogni giorno soddisfiamo ogni tipo di esigenza, garantendo ai nostri clienti la possibilità di ordinare ciò che vogliono, quando vogliono e dove vogliono." "Ci assicuriamo non solo che i nostri ristoranti abbiano accesso a un numero sempre maggiore di clienti, ma facciamo anche di più: portiamo i nuovi locali in nuove aree delle città affinché le persone abbiano ancora più scelta. Non vediamo l'ora di continuare a crescere in tutto il mondo per diventare la prima food delivery company a livello internazionale."