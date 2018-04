Edilizia, sindacati: schizofrenia Ance porterà a rottura relazioni

Roma, 6 apr. - Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil si sono riuniti per fare il punto sull`andamento delle trattative per il rinnovo del contratto Ance-Coop. Un contratto che riguarda un milione e mezzo di lavoratori, scaduto da quasi due anni e per il cui rinnovo si era svolto lo sciopero generale del settore il 18 dicembre 2017. A seguito della mobilitazione il negoziato era stato riaperto ed è proseguito nei mesi successivi con più incontri tra le parti.

"Il confronto - dichiarano i sindacati - ha prodotto significative convergenze su alcuni punti qualificanti, in particolare su temi come la sanità integrativa, un fondo per facilitare il rinnovamento generazionale (pensionamenti), la formazione per favorire così la ripresa in termini di qualità e maggiore occupazione. Purtroppo però, a fronte della nostra dichiarata disponibilità ad affrontare anche altri argomenti posti sul tavolo, riscontriamo una schizofrenia nelle dinamiche della nostra controparte e soprattutto una mancanza di volontà ad affrontare i temi del costo contrattuale e della messa in sicurezza degli enti bilaterali. Una mancanza di volontà che pregiudica ogni possibile conclusione del negoziato e che evidenza l`incapacità dell`Ance e delle coop a trovare una sintesi al proprio interno che guardi al futuro del settore e al mantenimento di un livello minimo di relazioni industriali. Ancora peggio - accusano i sindacati - è il confronto con gli artigiani per il rinnovo del loro contratto, dove registriamo una vera latitanza della controparte. A fronte di questa situazione ci auguriamo di registrare nei prossimi giorni un cambio di passo, con una posizione univoca che ci possa portare ad una stretta finale sul negoziato, riconoscendo il giusto salario e il giusto investimento sul nostro sistema bilaterale a tutele dei lavoratori e delle tante imprese serie. Diversamente ci vedremo costretti a interrompere le relazioni industriali a tutti i livelli, nazionale e territoriale".