Ubi, Moltrasio: Mps? Finchè ci sono io non si compra

Brescia, 6 apr. - "Finchè ci sono io non si compra Mps, non ci sono le condizioni in questo momento". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca, Andrea Moltrasio, conversando coi giornalisti al termine dell'assemblea degli azionisti. "Bisogna lavorare con una certa prudenza", ha aggiunto.

Il ceo di Ubi, Victor Massiah, parlando del dossier Mps ha spiegato: "lo analizzammo 2/3 anni fa ma nessuna proposta fu portata in cda, fu analizzato e a valle dell'analisi il management disse che non c'erano le condizioni per poter fare una proposta". "Questo due anni fa - ha spiegato - era un'altra Mps, altri azionisti, un altro contesto economico, poi le cose cambiano nella vita, le cose possono cambiare".