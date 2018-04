Governo, Furlan (Fi): Giorgetti sottovaluta Berlusconi

Roma, 6 apr. - "Ritengo paradossale che Giorgetti creda davvero che Berlusconi possa commettere errori tattici, forse dimentica che stiamo parlando di Silvio Berlusconi, l'unico statista presente in circolazione, l'unico leader legittimato da 200 milioni di voti presi negli ultimi 20 anni, proveniente dal mondo del fare dove ha creato un impero imprenditoriale che da lavoro a decine di migliaia di persone e che nello sport ha vinto tutto". Lo dichiara in una nota Simone Furlan membro dell'Ufficio di presidenza di Forza Italia e leader dell'Esercito di Silvio.

"Al contrario Berlusconi non fa tattica, come invece giocano a fare gli sprovveduti dei 5 stelle mettendo veti stupidi che dimostrano la loro inadeguatezza, antepone a qualsiasi altro l'interesse degli italiani, i quali in maggioranza hanno consegnato un mandato chiaro ed inequivocabile per governare al centrodestra unito. Spero che Giorgetti e la Lega - sottolinea - vogliano rispettare questo mandato e sia loro chiaro che i 5 milioni di persone che hanno votato Forza Italia non hanno minor dignità degli altri".