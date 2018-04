Eataly, Cgil: solidarietà a lavoratori sede Istanbul licenziati

Roma, 6 apr. - "Esprimiamo solidarietà ai lavoratori della sede di Eataly di Istanbul che risultano essere stati licenziati, alle loro famiglie e a Dev Turizm-Išal, il sindacato che li rappresenta". E' quanto dichiara il coordinatore area politiche europee e internazionali della Cgil, Fausto Durante.

"La libertà di associazione, la libera iscrizione al sindacato e la contrattazione collettiva sono diritti che non possono essere messi in discussione in nessuna circostanza. Per questo - spiega Durante - non ci limitiamo solo a esprimere solidarietà, ma sosterremo quei lavoratori con ogni azione possibile affinché vengano reintegrati e vengano rispettati i diritti sindacali fondamentali".

Il dirigente sindacale ricorda che "la Filcams Cgil, già nell`incontro del 28 marzo scorso, ha preso contatto e informato la direzione di Eataly delle nostre preoccupazioni, e apprezziamo la volontà di quest`ultima di approfondire quanto accaduto. Continueremo a chiedere con ogni mezzo - conclude - rispetto e democrazia nei luoghi di lavoro, e faremo quanto possibile finché le nostre richieste non troveranno ascolto".