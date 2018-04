Roma, 6 apr. - "Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di governo con forze che pongono veti paralizzanti e mettono in secondo piano i bisogni e le emergenze del Paese. Noi vogliamo, dobbiamo liberare il lavoro, combattere la povertà, tutelare la famiglia e l`infanzia, contrastare l`immigrazione clandestina e garantire la sicurezza delle città. Su questo non accetteremo mai veti". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg1.