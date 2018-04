Cina: vuoi donare il seme? Devi essere sano, magro e comunista

Roma, 6 apr. - Come deve essere un donatore di sperma in Cina? Magro, sano, senza segni di calvizie e comunista. Questi, infatti, sono alcuni dei criteri messi nero su bianco dal Terzo Ospedale dell'Università di Pechino nella sua campagna per la donazione avviata nei giorni scorsi. Lo racconta il South China Morning Post.

"(I donatori) devono amare la madrepatria socialista e abbracciare la leadership del Partito comunista", si legge nel bando del programma di donazione, che continuerà fino al 23 maggio. "Devono essere leali - continua - agli obblighi di partito, decenti, rispettosi della legge e liberi da ogni problema politico".

Tra i criteri definiti dall'ospedale, c'è il fatto che i donatori devono avere più di 20 anni, non avere segni evidenti di perdita dei capelli, non essere daltonici e non devono avere problemi di sovrappeso. I candidati devono passare due test, una che verifica la qualità del loro seme, l'altra il loro stato di salute e l'adeguatezza. Coloro che passano il test riceveranno immediatamente 200 yuan (32 dollari). Quelli che arrivano alla donazione 5mila yuan (792 dollari). Non è chiaro come verrà verificata la fedeltà al Partito.