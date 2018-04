Bangladesh costruisce 560 moschee con fondi sauditi

Roma, 6 apr. - Il Bangladesh ha lanciato la costruzione di 560 moschee in tutto il paese, un progetto da un miliardo di dollari finanziato in parte da fondi sauditi. L'iniziativa del primo ministro Sheikh Hasina - che ha inaugurato ieri nove di questi nuovi luoghi di culto - secondo alcuni analisti intende assicurare il consenso delle organizzazioni musulmane in vista delle elezioni parlamentari che si terranno a dicembre.

In nome della lotta contro l'estremismo, 560 "moschee modello" saranno costruite in due anni e mezzo, ha detto all'Afp Shahmim Afzal, capo del dipartimento pubblico per gli Affari islamici. Queste moschee predicheranno contro la "distorta filosofia islamica" di formazioni come il grande partito di opposizione islamico del Bangladesh Jamaat-e-Islami o la Fratellanza Musulmana d'Egitto, ha insistito Afzal.

I nuovi luoghi di culto saranno aperti alle donne, a differenza della maggior parte delle 300.000 moschee esistenti in questo paese dell'Asia meridionale al 90% musulmano. Con un costo di 150 milioni di taka (1,5 milioni di euro) per unità, avranno anche un centro culturale dotato di una biblioteca. Diversi funzionari del Bangladesh, tra cui Shahmim Afzal, hanno detto l'anno scorso che il progetto sarebbe stato finanziato quasi interamente dall'Arabia Saudita. Informazioen confermata da Afzal: "Una parte dei fondi è già stata inviata", ha commentato.

