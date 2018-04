Roma, 6 apr. - Choi Soon-sil, soprannominata dalla stampa come la "Rasputin coreana", è la figlia del controverso fondatore di un culto sciamanico che era stato molto vicino al dittatore Park Cheung-hee, padre dell'ex presidente.

Mentre il verdetto veniva reso pubblico, centinaia di sostenitori di Park Geun-hye si sono riuniti davanti al tribunale, alcuni dei quali in lacrime. L'ex presidente non si è presentata in tribunale.