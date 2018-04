Sudcorea, 24 anni di carcere per l'ex presidente Park Geun-hye -2

Roma, 6 apr. - "L'imputata ha abusato del potere accordatole dal popolo, il vero sovrano di questo paese, e ha causato il caos nell'amministrazione nazionale", ha detto il giudice Kim Se-yoon, pronunciando la sentenza.

Park, 66 anni, è stata condananta per aver ricevuto o richiesto oltre 20 milioni di dollari dai chaebol, di aver condiviso documenti segreti con la sua confidente Choi Soon-sil, per aver creato una "lista nera" di artisti critici delle sue politiche edi aver licenziato funzionari che resistevano al suo abuso di potere. "Nonostante tutti questi crimini, l'imputata ha engato le accuse, non ha mostrato rimorso, ma un'imcomprensibile atteggiamento accusato Choi e altri funzionari", ha detto Kim.

(Segue)