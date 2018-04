Sudcorea, 24 anni di carcere per l'ex presidente Park Geun-hye

Roma, 6 apr. - L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, destituita lo scorso anno, dovrà scontare una pena di 24 anni di prigione dopo essere stata condannata per corruzione e abuso di potere. Questo il verdetto finale del tribunale di Seoul.

Il processo è durato oltre 10 mesi e ha evidenziato i rapporti tra i grandi conglomerati economici - i cosiddetti chaebol - e la politica in Corea del Sud.

Il successore di Park, Moon Jae-in, ha definito la condanna "un evento che spezza il cuore" sia per il paese che per la stessa ex presidente.

