Governo, Zaia: sbaglia chi pensa rompere coalizione centrodestra

Venezia, 6 apr. - "Chi pensa di rompere la coalizione di centrodestra si sbaglia di grosso. Noi confermiamo la volontà di voler andare a governare e cinque anni di governo li vogliamo fare. Speriamo che l'incarico venga dato a Matteo Salvini, poi cosa accadrà nel giro di consultazioni ci farà capire se ci saranno condivisioni sui programmi oppure no. Se si va a governare ci vogliono programmi non le chiacchiere". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando del futuro governo a margine di un incontro organizzato a Venezia con la presidente del Senato Casellati.

"In questa fase intermedia il primo dato di fatto è che nessuno ha la maggioranza in Parlamento quindi tutti hanno bisogno di tutti - ha aggiunto - un altro dato è la compattezza del centrodestra e i programmi che noi abbiamo trasformato in impegni veri verso i cittadini. Io penso che i veti non ci portino da nessuna parte e i passi indietro non debbano essere chiesti da nessuno e la volontà è quella di trovare una condivisione sui programmi", ha concluso.