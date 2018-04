Salvini: no ai veti, serve dialogo con M5s per governo

Roma, 6 apr. - Il voto del 4 marzo ha "premiato la coalizione di centrodestra e poi i Cinquestelle". Quindi "penso che un governo stabile, che faccia le riforme che gli italiani vogliono - via la legge Fornero, riduzione delle tasse, blocco dell'immigrazione, lotta agli sprechi - passi attraverso un dialogo tra il centrodestra che ha vinto e i Cinque stelle. Ogni veto, ogni no, ogni simpatia o antipatia è un ostacolo sulla via del governo del cambiamento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Rainews24.

Il centrodestra con il Pd è un'opzione percorribile per formare il nuovo governo? "No, il Pd - ha risposto Salvini - è stato bocciato e punito dagli italiani, Renzi e la Boschi hanno fatto negli ultimi anni l'esatto contrario di quello che voglio fare io nei prossimi anni. Quindi lo escludo".

C'è soluzione a questo stallo? "Assolutamente sì, penso che gli italiani meritino un governo velocemente".