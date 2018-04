Casini: centrosinistra in crisi in tutta Europa, rigenerare progetto

Roma, 6 apr. - "In Germania e in Spagna il partito socialista è ai minimi termini, in Francia non esiste più e in gran parte d'Europa non sta bene. In Italia, hanno fatto un partito contro Renzi, alla sinistra del PD, che ha preso il 3%. Questo dimostra che la crisi della sinistra è strutturale in tutta Europa e che forse il risultato delle europee ottenuto grazie a Renzi ha impedito agli amici del PD di capire prima quello che stava succedendo". Lo ha detto ad Agorà Pier Ferdinando Casini.

"Pensare che oggi il Pd possa ricreare una sua constituency contro Renzi - aggiunge - è non solo un grandissimo sbaglio ma soprattutto una fuga dalla realtà. Quello che serve piuttosto è la rigenerazione di un progetto politico: a Bologna la nostra coalizione è andata bene perché c'è stato un incontro tra il centrosinistra e il mondo produttivo e del commercio. Dove questo filo si è spezzato, queste categorie si sono rivolte alla Lega e ai Cinque stelle".