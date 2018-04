Ubi, Moltrasio: assemblea sul monistico prevista in autunno

Brescia, 6 apr. - E' prevista in autunno l'assemblea straordinaria del gruppo Ubi Banca per il cambio del modello di governance che porterà al passaggio dal sistema duale al monistico. Lo ha detto il presidente del consiglio di sorveglianza, Andrea Moltrasio, a margine dell'assemblea degli azionisti. "Ci sono già delle proposte, lo statuto è in draft, è pronto", ha aggiunto, "l'assemblea sarà in autunno di quest'anno salvo imprevisti che oggi non vediamo per arrivare al rinnovo del cda 2019 con il nuovo statuto, con il nuovo sistema di elezione del consiglio".

"Invieremo lo statuto alle autorità vigilanza ai primi di maggio, poi - ha spiegato Letizia Moratti, presidente del consiglio di gestione delle banca - avremo da lavorare non solo sullo statuto ma anche sui regolamenti, avremo una stagione intesa di lavoro".