Savino (Fi): M5s vuole governare ma senza far politica

Roma, 6 apr. - "Il problema del M5S è che vorrebbe governare ma senza fare politica, decidere ma senza confrontarsi, comandare ma senza avere una maggioranza. L'atteggiamento dei grillini è estraneo alle democrazie parlamentari occidentali, del resto il loro movimento assomiglia molto di più ad una setta che non ad un partito politico". Lo afferma la deputata di Forza Italia Elvira Savino, che aggiunge: "I grillini vorrebbero ottenere tutto senza rinunciare a nulla, ma se continuano con questo metodo prevaricatore e provocatorio ne pagherà il costo il Paese perché proseguirà per molte settimane ancora la fase di stallo e non si potrà dar vita ad un governo che possa occuparsi dei problemi degli Italiani".