Cyber security, Microsoft e Vodafone insieme per Pmi

Roma, 6 apr. - Microsoft e Vodafone annunciano una collaborazione per offrire alle imprese italiane Microsoft 365 Business, la soluzione di Modern Workplace, pensata per le piccole e medie imprese, che - spiega una nota - integra le tecnologie di Office 365 e Windows 10, con soluzioni di gestione dei dispositivi in sicurezza, per proteggere i dati aziendali e offrire supporto all`adeguamento al nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali (Gdpr).

Secondo i dati dell`ultimo rapporto Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), gli attacchi informatici sono cresciuti su scala globale del 240% rispetto al 2011 e colpiscono sempre più settori cruciali, come la politica, la finanza e i cittadini privati, che nel 2017 sono stati vittime di crimini informatici su larghissima scala. In Italia sono circa 10 miliardi di euro i danni causati dal crimine informatico, ogni 5 minuti un italiano è vittima del cyber crime, e le Pmi sono spesso del tutto inconsapevoli dei rischi che corrono.

È da qui che nasce quindi l`esigenza delle imprese di mettere in sicurezza i propri dati e quelli dei loro clienti, soprattutto in un momento in cui, in vista dell`applicazione europea del Gdpr, in Italia - rilevano i dati dell'Osservatorio Information and Privacy School Management Politecnico di Milano (febbraio 2018) - si stima che solo un`azienda su dieci sarà conforme al nuovo regolamento entro la data della sua applicazione, che il 50% circa delle aziende ha intrapreso azioni per adeguarsi al nuovo regolamento, e che l`87% delle aziende prevede di incrementare il budget destinato alla sicurezza informatica nei prossimi tre anni.

(fonte: Cyber Affairs)