Brunetta: 10 punti di Berlusconi per futuro di crescita e speranza

Roma, 6 apr. - "Non possiamo che condividere le parole del presidente Silvio Berlusconi dopo le consultazioni di ieri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Il nostro leader ha perfettamente incarnato la filosofia di Forza Italia e del centrodestra unito per il governo e per il futuro del Paese". Lo sottolinea il deputato di Fi Renato Brunetta.

"Ecco - prosegue - i suoi 10 punti ineludibili per un futuro di crescita e di speranza. 1. L'urgenza di affrontare i problemi che riguardano davvero gli italiani. 2. I temi del lavoro, della disoccupazione giovanile, delle povertà. 3. I temi del divario tra Nord e Sud, dell'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria. 4. Il tema della riduzione della spesa pubblica e degli sprechi. 5. Il tema della sicurezza e della presenza di tanti immigrati clandestini nel nostro Paese. 6. Per fare tutto questo, ha giustamente sottolineato il presidente Berlusconi, si parte dalla coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni e dal leader della forza politica più votata nella coalizione. 7. Allo stesso tempo siamo indisponibili a soluzioni di governo nelle quali prevalgano l'invidia, l'odio sociale, il pauperismo, il giustizialismo. 8. Un siffatto governo metterebbe in grande difficoltà il nostro Paese in Europa e innescherebbe una spirale recessiva fatta di disoccupazione crescente, di tasse elevate, di fuga di imprese e di capitali, di fallimenti a catena a partire dal settore bancario. 9. Siamo disponibili invece a partecipare ad un governo con una presenza di alto profilo, con accordi chiari e per fare cose concrete, credibili in sede europea. 10. Quell'Europa verso la quale è certamente necessario un atteggiamento fermo e autorevole per tutelare gli interessi italiani".

"Queste sono riflessioni assolutamente condivisibili, questa è la linea del nostro partito che si riconosce pienamente nel presidente Berlusconi. Su questi 10 punti sarà bene che si esprimano, al più presto, non solo i gruppi parlamentari ma anche l'ufficio di presidenza del partito", conclude Brunetta.