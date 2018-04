Vodafone: intesa con Microsoft per protezione dati aziendali Pmi

Roma, 6 apr. - Microsoft e Vodafone annunciano una collaborazione per offrire alle imprese italiane Microsoft 365 Business, la soluzione di Modern Workplace, pensata per le piccole e medie imprese, che integra le tecnologie di Office 365 e Windows 10, con soluzioni avanzate di gestione dei dispositivi in completa sicurezza, per assicurare la massima protezione dei dati aziendali e supporto all`adeguamento al nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali.

"Una collaborazione coerente con la strategia di Vodafone nell`aiutare le Pmi nel loro percorso di digitalizzazione e adeguamento verso il nuovo regolamento - si legge in una nota -, che combina l`affidabilità e la qualità della rete Vodafone, con le soluzioni di sicurezza gestita di Microsoft, per offrire ai clienti la massima protezione nel traffico e nella gestione dei dati".