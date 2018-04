Anzaldi (Pd): Di Maio finge guerra Berlusconi, ma trattano su tv

Roma, 6 apr. - "Il Movimento 5 stelle e Di Maio fingono di fare la guerra a Berlusconi e Forza Italia, ma dopo essersi spartiti insieme tutte le nomine parlamentari ora stanno già trattando per far inciuci sulle tv. Una vergogna, come fa Beppe Grillo ad accettare una situazione del genere? Se fosse confermato quanto scrive il Messaggero, Di Maio sarebbe pronto addirittura a mettere in quota M5s ex uomini Mediaset in commissione di Vigilanza Rai. Altro che veti, arriva l'inciucio col centrodestra anche sulle tv!". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Inserire nella commissione che deve vigilare sul servizio pubblico - prosegue Anzaldi - Emilio Carelli, a lungo dipendente Mediaset e Sky, e Gianluigi Paragone, nominato vicedirettore di Rai1 nel 2009 proprio dalla maggioranza di centrodestra durante il Governo Berlusconi, sarebbe un trionfo del conflitto di interessi. Un caso grave, che il presidente della Camera Fico, anche alla luce della sua esperienza come presidente della commissione di Vigilanza, dovrebbe scongiurare".