Giappone, polemica sumo: a sindaca impedito di salire su ring -2

Roma, 6 apr. - La sindaca settantenne ha dovuto pronunciare il discorso senza salire sul dohyo, restando di lato. Ma non ha fatto mancare la sua protesta. E nel discorso ha detto in maniera accorata: "Il fatto che non mi sia consentito (di salire) perché donna è triste, fa male. Non pensate che, pur nel rispetto della tradizione, bisogna avere il coraggio di cambiare ciò che va cambiato?"

Due giorni fa il sindaco di Maizuru, il 66enne Ryozo Tatami, stava tenendo il suo discorso di saluto, quando è crollato a terra per quella che, secondo la diagnosi seguente, si è confermata essere un'emorragia subaracnoidea. Nel video si vedono i soccorsi precipitarsi sul "dohyo", il ring. E, tra i soccorritori, diverse donne. La cosa deve aver scandalizzato l'arbitro, che ha fatto diffondere dagli altoparlanti il pressante invito alle donne a scendere dal dohyo. A quanto ha scritto, poi, l'Asahi shimbun, a incidente finito sul ring è stato sparso abbondante sale, per purificarlo.(Segue)