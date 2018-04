Fs, a ottobre parte Mercitalia Fast: la logistica in Alta velocità

Roma, 6 apr. - Merci trasportate ad alta velocità con un servizio rapido, puntuale ed ecologico, utilizzando la rete ad Alta velocità italiana. E` l`obiettivo di Mercitalia Fast, il nuovo servizio cargo all freigh del Polo Mercitalia (gruppo Fs), che partirà a ottobre, lungo la direttrice Caserta-Bologna, con treno ETR 500. Tempo di viaggio 3 ore 20 minuti a una velocità media di 180 chilometri orari, da origine a destino.

"Nel suo primo anno di attività il Polo Mercitalia - ha sottolineato Renato Mazzoncini, ad di Fs - ha centrato i risultati economici e industriali ottenuti, sia in termini di investimenti effettuati sia per quanto riguarda gli obiettivi indicati nel Piano industriale 2017-2026. Abbiamo così dato avvio al rilancio del settore merci e logistico in Italia e all`estero. La ristrutturazione e la riorganizzazione delle realtà industriali cargo e logistica del gruppo - ha continuato Mazzoncini - ha generato minori sovrastrutture operative e una maggiore efficienza produttiva. Nel settore, poi, abbiamo previsto 1,5 miliardi di euro in dieci anni. In un anno abbiamo già attivato investimenti per 500 milioni di euro che, grazie al rafforzamento dell`intermodalità e allo sviluppo dei mercati con offerte di trasporto merci ad alto valore aggiunto, ci porteranno a raggiungere nel 2026 ricavi per 2,1 miliardi".

"Con il nuovo servizio Mercitalia Fast utilizzeremo la rete Alta Velocità/Alta Capacità anche per il trasporto merci - ha evidenziato Marco Gosso ad di Mercitalia Logistics -. Il nostro obiettivo è offrire un servizio su misura ai clienti che devono consegnare la merce in modo rapido, affidabile e puntuale. Oggi siamo l`unica impresa ferroviaria a poter garantire questo business. Inizieremo il prossimo ottobre con il collegamento Caserta - Bologna dai terminal Caserta Marcianise e Bologna Interporto. In futuro contiamo di estendere l`offerta anche ad altri terminal presenti nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC: Torino, Novara, Milano, Brescia, Verona, Padova, Roma e Bari".