Presidente armeno in Vaticano parla di Azerbaigian e Turchia

Città del Vaticano, 6 apr. - "Se riuscissimo ad ottenere un accordo con l'Azerbaigian sono sicuro che potremo regolare anche le nostre relazioni con la Turchia". Lo afferma in merito al conflitto in Nagorno-Karabakh il presidente uscente dell'Armenia Serzh Sargsyan, che ieri è stato ricevuto dal Papa.

Sargsyan, che nei prossimi giorni lascerà dopo dieci anni la presidenza al successore, già eletto dal Parlamento, Armen Sarkissian, dopo avere incontrato Francesco ha scambiato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, opinioni su "le questioni e le sfide regionali", si legge in un comunicato della Presidenza arena, "compresi i colloqui per una pacifica composizione del conflitto del Nagorno-Karabakh", la regione caucasica contesa da Armenia e Azerbjgian. "Serzh Sargsyan ha aggiornato il Segretario di Stato sugli ultimi sviluppi nel processo di composizione del conflitto. In questo contesto, è stato sottolineata la necessità di una risoluzione esclusivamente pacifica del conflitto".

Un tema ripreso dal Capo di Stato armeno in una intervista concessa oggi a Vatican News: "Io - afferma in risposta ad una domanda circa la speranza che con Azerbajgian e anche Turchia arrivi finalmente una vera pace - non vedo nel futuro prossimo possibilità che queste relazioni possano essere regolate. Loro dovrebbero lasciare da parte le loro illusioni. Noi non accettiamo la loro convinzione di poter risolvere i problemi con la forza, perché sono forti. Il problema del Nagorno-Karabakh è molto complicato e senza compromessi da entrambe le parti non si potranno trovare soluzioni, quindi se riuscissimo ad ottenere un accordo con l'Azerbaigian per la soluzione del problema del Nagorno-Karabakh, sono sicuro che potremo regolare anche le nostre relazioni con la Turchia".

Il presidente armeno, che ha incontrato cinque volte il Papa nel corso della sua presidenza, è stato ricevuto oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.