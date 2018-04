Economia, le Larghe Intese via cavo

Roma, 6 apr. - "Se la formula per dar vita al governo è ancora in alto mare, tlc e finanza mostrano con quale facilità e unità d`intenti siano possibili larghe intese che mettono d`accordo l`esecutivo uscente (e quindi il Pd), Di Maio e Salvini ma anche Berlusconi". E' quanto si legge in un commento su Inpiù.

"L`ingresso di Cdp nell`azionariato di Tim è un`operazione "win-win" per gli interessi italici. Va nella direzione di un ritorno dello Stato imprenditore che ispira M5s e Lega, rappresenta un duro colpo all`ex amico del Cavaliere, il finanziere bretone Vincent Bolloré e la sua Vivendi. Ma è anche il concretizzarsi del disegno del duo Gentiloni-Calenda che da qualche tempo avevano cambiato atteggiamento nei confronti di Vivendi, sostenendo apertamente la strada della rete unica per la banda ultralarga. Il brillante Bolloré - si legge ancora su Inpiù - è riuscito a coagulare un fronte anti-francese che non ha precedenti. D`altra parte ha sbandierat o l`immagine dell`azionista di lungo termine ma nei fatti si è mosso come un qualsiasi fondo attivista, con l`effetto di aprire una serie di contenziosi con le varie autorità di regolazione, rompere i rapporti con l`esecutivo e con l`ex amico Berlusconi che lo ha trascinato in tribunale con richieste per 3 miliardi. La campagna d`Italia di Vivendi è stata per di più molto costosa. Per costruire la posizione in Tim e in Mediaset ha impiegato oltre 5 miliardi senza ottenere, al momento, risultati. Anzi sulla quota in Tim registra una rilevante minusvalenza e se non trova un accordo con Fininvest, sbarazzarsi del 30% di Mediaset non sarà cosa semplice".

"Non solo: dalle elezioni a oggi è un susseguirsi di eventi negativi. L`accordo Sky-Mediaset e l`ingresso di Cdp in Tim hanno messo nell`angolo Bolloré. Sul primo fronte, per scongiurare un' alleanza stra tegica tra Murdoch e Berlusconi dovrà fare una proposta molto conveniente al Biscione. Sul secondo fronte, l`asse Cdp-Elliott prelude a un drastico ridimensionamento dell`influenza di Vivendi in Tim. E sullo sfondo c`è la regolazione europea, col nuovo codice delle comunicazioni. L`accordo politico tra Consiglio, Europarlamento e Commissione - conclude il commento su Inpiù - introduce l`operatore "wholesale-only" per superare i contenziosi tra proprietari delle reti e gli operatori terzi. In Italia c`è già, si chiama Open Fiber, un modello di business che Vivendi-Tim, non a caso, ha contestato da subito.