Scandalo Facebook, interessati dati di fino a 2,7 milioni europei

Bruxelles, 6 apr. - I dati personali di "fino a 2,7 milioni" di utenti europei di Facebook potrebbero essere stati trasmessi in "modo inappropriato" alla società britannica Cambridge Analytica (Ca). Lo ha indicato la Commissione europea, che cita cifre che le ha comunicato il social network.

In un messaggio, "Facebook ci ha confermato che i dati personali di fino a 2,7 milioni di europei, o persone che risiedono nell'Ue per essere più precisi, potrebbero essere stati trasmessi a Cambridge Analytica in modo inappropriato", ha indicato un portavoce dell'esecutivo europeo di fronte alla stampa.

(fonte AFP)